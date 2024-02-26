الاحزاب الايرانية تستعد لخوض المعترك الانتخابي القادم

العالم _ مراسلون

بعد انطلاق المرشحين في مضمار الحملات الدعائية تعيش البلاد اجواءا انتخابية علي مدي الاشهر الماضية تضافرت الجهود داخل الاحزاب و التيارات السياسية للخروج بقوائم انتخابية مشتركة تزيد من حظوظ المرشحين في الفوز بمقاعد برلمانية.

و علي ضوء هذه المساعي خرجت جبهة ثبات الثورة الاسلامية كواحدة من ابرز الاحزاب داخل التيار المبدئي ومجلس الائتلاف من ذات التيار بقائمة انتخابية موحدة، ضمت شخصيات بارزة منها رئيس مجلس الشوري الحالي محمد باقر قاليباف والنائب في البرلمان مرتضی آقاتهرانی اضافة الى شخصيات اخري ماجعلها القائمة الاوفر حضا من بين اللوائح التي شكلتها الاحزاب المبدئية.

ومن اللوائح الأخرى للتيار المبدئي تبرز لائحة مجلس وحدة قوى الثورة الاسلامية والذي يعرف ايضا باسم مجلس وحدة المبدئيين الذي شكل لائحة انتخابية منفصلة.

من الائتلافات المتعددة في البيت المبدئي ايضا يمكن الاشارة الى ائتلاف المجلس السياسي لحركة جماران الشعبية مع الائتلاف الشعبي للقوى الثورية المعروف باسم امنا.

ويمكن اعتبار أغرب قائمة انتخابية للمبدئيين القائمة التي أنشأتها بعض القوى الفاعلة في هذا التيار في الفضاء الافتراضي والأوساط والتجمعات المناصرة وهي مدعومة من الناشط الثقافي علي أكبر رايفي بور والناشط السياسي سعيد محمد الذين شكلا حزب "صبح ايران" قبل فترة قصيرة.

أما في التيار الإصلاحي أحد الثقلين الاساسيين في المعترك السياسي فيبدو التركيز على قائمة انتخابية واحدة وهي صداي ملت أو صوت الشعب التي يترئسها علي مطهري النائب السابق في البرلمان الإيراني..قائمة حظيت بدعم بعض الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة كحزب كوادر بناء ايران المحسوب على مقربي الرئيس الراحل اكبر هاشمي رفسنجاني وحزب الاعتدال و التوسعة المقرب من الرئيس الايراني السابق حسن روحاني.