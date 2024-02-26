شاهد: عملية نوعية مشتركة من المقاومة ضد جنود صهاينة

العالم - فلسطين

من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ 60 تجمعاً لجنود وآليات العدو محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأشارت السرايا، إلى أنّ مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني محيط صالة النجوم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

يذكر أنّ معركة طوفان الأقصى بدأت فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

