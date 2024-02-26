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مسؤول سعودي ينفي لقاء وزير التجارة وأحد المسؤولين الصهاينة

مسؤول سعودي ينفي لقاء وزير التجارة وأحد المسؤولين الصهاينة
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

نفى مصدر سعودي مسؤول مساء الاثنين المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة السعودي وأحد المسؤولين الصهاينة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

العالم-السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، فقد نفى المصدر المسؤول انعقاد اللقاء المزعوم".

وقال المصدر إن الفيديو تم تصويره أثناء وقوف ماجد بن عبد الله القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف المصدر المسؤول أن شخصا تقدم للسلام على الوزير وبعد ذلك عرف بنفسه على أنه وزير الاقتصاد في حكومة تل أبيب دون سابق معرفة بهوية الشخص.

وأكد المصدر موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان، وفق ما نقلته وكالة "واس".

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