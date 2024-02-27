قصة عائلة فلسطينية جابت كل مدن قطاع غزة نزوحا.. ماذا حدث لهم؟ +فيديو

العالم - مراسلون

وقالت مواطنة فلسطينية انها نزحت مع عائلتها منذ الـ6 يوم للحرب من بيتها بقطاع غزة القريب من الخط الشرقي بعدها توجهت للمغراقة وتم قصف المنطقة بالفسفور ما دفعها للخروج هي وعائلتها دون حمل اي ملابس او مستلزمات شخصية ، وبعدها توجهوا للنصيرات ولم يجدوا اي مدرسة تأوي النازحين ودخلوا مدرسة خالية غير تابعة للانوروا على مسؤليتهم الشخصية ، وبعدها عادت لبيتها في غزة ولكنه تم قصفه وبعدها عادت للنصيرات وقد اجبرت على اخلاء بسبب القاء قوات الاحتلال الفسفور ومن ثم ذهبت لخانيونس ودخلها الاحتلال وبعدها نزوحت الى رفح وعندما قام الاحتلال باجتياحها عادت الى دير البلح.

واضافت انها مريضة سرطان وابنها مريض حساسية، موضحة انه لا يوجد علاجات لها او متابعة طبية لها ، مؤكدة انه لا يوجد اي مساعدات للمواطنين وانها تامل ان تحصل على خيمة تأوي فيها ابناءها او طعام لهم .

المزيد بالفيديو المرفق..