مراسل العالم: جبهة جنوب لبنان تحولت من جبهة المساندة الى الدفاع

العالم _ مراسلون

أفاد مراسلة قناة العالم في جنوب لبنان ان المقاومة استكملت صباح اليوم ردودها على الاعتداءات الاسرائيلية بالغارات الجوية على بعلبك والمجادل بقضاء صور باستهدافها قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات.

وأكد مراسل العالم ان جبهة الجنوب لم تعد جبهة المساندة للمقاومة الفلسطينية وأهالي غزة بل تحولت الى جبهة الدفاع والرد على تمادي الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الى ان الاحتلال منذ الصباح قصف بعض اطراف القرى الجنوبية، خاصة مثلث طير حرفا وحشين والجبين واطراف بلدة عيتا الشعب واماكن اخرى.

يذكر انه أعلن حزب الله اللبناني، امس الاثنين، اسقاط مسيرة اسرائيلية كبيرة من نوع هيرمز 450 ‏بصاروخ أرض_جو فوق منطقة اقليم التفاح جنوبي لبنان.

وأطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان ايضا، رشقة صاروخية كبيرة، تعدادها 60 صاروخاً ‌‎استهدف مقر قيادة ‏فرقة الجولان في نفح، رداً على العدوان ‏على محيط مدينة بعلبك.

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