شاهد.. من سيكون خليفة رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية؟

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان الاهم من الاستقالة هو سببها، حيث انها وفق التقديرات ان الاستقالة أتت بضغط امريكي قد بدءه رئيس مجلس الامن القومي الامريكي الذي طالب رئيس السلطة الفلسطينية بضرورة ان يكون هناك قيادة متجددة واصلاحات داخل السلطة واجراء انتخابات سواء برلمانية او رئاسية.

واضاف ان قرار الاستقالة يفتح الابواب على مصرعيها للخليفة المقبل هل سيكون من اتباع السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يطرح اسم محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني ام انه امريكا والاقليم سيضع اسماء جديدة مع بروز اسم ناصر القدوة ابن شقيقة ياسر عرفات واسم سلام فياض رئيس الوزراء السابق.

واضوح ان الشارع الفلسطيني لا يرى ان التغيرات السياسة الفلسطينية والقيادات الفلسطينية سيغير من طبيعة الاشياء لانها الذي يحكم على الارض الاحتلال الاسرائيلي وهو صاحب القرار في تنقل الفلسطينيين وحتى القيادات الفلسطينية.