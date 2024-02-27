إيران وعُمان تدعوان لوقف جرائم الكيان المحتل ضد غزة

العالم – إيران

وترأس الجانب العُماني الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس الجانب الإيراني علي باقري كني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والقنصلية والثقافية والأمن البحري، وتشجيع التبادلات الاستثمارية والسياحية، ومعالجة العوائق التي تواجهها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجدد الجانبان دعوتهما للمجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفير احتياجاته الإنسانية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وحضر جلسة المشاورات عدد من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين.