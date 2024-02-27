الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

باجتماع لجنة التشاور الاستراتيجي..

إيران وعُمان تدعوان لوقف جرائم الكيان المحتل ضد غزة

إيران وعُمان تدعوان لوقف جرائم الكيان المحتل ضد غزة
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

عقدت لجنة التشاور الاستراتيجي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان اجتماعها العاشر في العاصمة الإيرانية طهران.

العالمإيران

وترأس الجانب العُماني الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس الجانب الإيراني علي باقري كني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والقنصلية والثقافية والأمن البحري، وتشجيع التبادلات الاستثمارية والسياحية، ومعالجة العوائق التي تواجهها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجدد الجانبان دعوتهما للمجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفير احتياجاته الإنسانية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وحضر جلسة المشاورات عدد من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين.

روابط ذات صلة

ممثل عمان بمحكمة العدل: الاحتلال يغير التركيبة الديمغرافية لفلسطين

مدمرة "ألوند" لسلاح البحر الإيراني تهب لنجدة زورق في بحر عمان

توقيف ناقلة نفط أميركية من قبل القوات البحرية للجيش الايراني

شاهد/مسؤول عماني يزلزل مؤتمر المناخ بالإمارات بكلماته عن غزة