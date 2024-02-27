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صواريخ القوة الجوية للجيش الإيراني تصل لمدى 200 كيلومتر

صواريخ القوة الجوية للجيش الإيراني تصل لمدى 200 كيلومتر
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمتلك أكبر عدد من المروحيات العسكرية في منطقة غرب آسيا.

العالمإيران

وصرح العميد حيدري بأن المدى الصاروخي لمروحيات الجيش الإيراني وصلت من 2 و20 كيلومترا في الماضي إلى 200 كيلومتر اليوم، ويمكن هذا التطور هذه المروحيات من اكتشاف وتحديد وتتبع الأهداف المتحركة على سطح البحار وتدميرها على بعد 200 كيلومتر.

ووفقا لقائد القوات البرية للجيش، تمتلك مروحيات الجيش الإيراني الآن القدرة على الدفاع عن نفسها في بيئة الحرب الإلكترونية، وقال بخصوص قدرات القوة جوفضائية للجيش الإيراني: لقد أنتج المتخصصون والمهندسون في القوات الجوية حتى الآن أكثر من 800 نوع من قطع غيار المروحيات، وذلك ليس فقط لمنع توقف وعجز الأسطول الجوي للجيش الإيراني، ولكن أيضا من أجل تحقيق التألق والإزدهار على مستوى الساحة الدولية.

وتابع مؤكدا: تعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأولى من حيث عدد المروحيات في منطقة غرب آسيا، كما أن جودة العمليات على هذه المروحيات هي الأعلى أيضا، وغير ذلك يسمح لها بتنفيذ جميع أنواع العمليات في مختلف البيئات، بما في ذلك العمليات الليلية مثل عمليات الهجوم الجوي.

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