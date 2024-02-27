كاميرا العالم تأخذكم في رحلة مع رجال الدفاع المدني وهم يؤدون مهامهم

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للحرب جنود مجهولون أهمهم رجال الدفاع المدني فرحلتهم الشاقة في مهامهم التي مع الأسف أحيانا يعودون منها بالأكفان.





وقال أحد رجال الدفاع المدني: "رجال الدفاع المدني هم الجنود المجهولون، عملهم بالدرجة الأولي إدارة الكوارث، وهو مهام صعب جدا متعلق بالأرواح والممتلكات، لذا؛ في الدرجة الأولى رجال الدفاع المدني لا يسألون عن أرواحهم وفي ظل العدون المستعر على غزة عمل رجال الدفاع المدني عملا صعبا جدا ممكن أن يكلف حياته".





وقال رمزي وهو أحد رجال الدفاع المدني للعالم: "إنه سمع قصف في المنطقة الغربية وخرجنا بسيارة الإطفاء وعندما اقتربنا إلى المكان المستهدف، رأيت أن بيت أختي هو المقصوف، ثم نزلت من السيارة وبحثت، وأخرجت أولاد أختي شهداء وبقيت إلى الليل أبحث عن جثث الشهداء، وهذه القصة لم تزدني سوى العزم والإصرار على الاستمرار في عملي كرجل دفاع مدني".







وهذا ما تعودنا عليه في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، بأن كل استهداف لصحفي أو مسعف أو طبيب لا يزيده سوى الإصرار والعزيمة على الاستمرار في إيصال رسالته.