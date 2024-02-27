فيديو خاص: عين على الإعلام العبري.. تفاؤل وتشاؤم وانتقادات

العالم - العين الإسرائيلية

فيما رصد الإعلام العبري التفاعلات بشأن نتنياهو لليوم الثاني من الحرب، وإستقالة الحكومة الفلسطينية في رام الله، فيما حضرت بقوة عملية إسقاط المسيرة الإسرائيلية بصاروخ حزب الله في جنوب لبنان بقوة في اإعلام العبري.

وأسقط حزب الله طائرة مسيرة هرمز 450 بصاروخ أرض جو أطلقه، و أولى الإعلام العبري أهتماما كبيرا بعملية إسقاط المسيرة الإسرائيلية والأبعاد العسكرية والسياسية التي حملتها.

في سياق المواجهات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، عاود وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت استعراضاته العنترية وهدد حزب الله بإبعاده بالقوة عن الحدود.

تهديدات يوآف غالانت لحزب الله رد عليها خبراء ومعلقون في الإعلام العبري، أكدوا فيها أن جيش الاحتلال غير قادر على هزيمة حزب الله وإبعاده عن الحدود.

وحول مفاوضات صفقة تبادل الأسرى التي جرت نسختها الثانية في باريس، نشر الإعلام العبري بعض الشروط التي أصرت عليها حماس، ومنها انسحاب جيش الاحتلال من شمال القطاع.

وفي السياق ذاته نشر الإعلام العبري بعض العناوين التي تمت مناقشتها في المفاوضات ومنها إطلاق ما بين 200 و400 اسير فلسطيني مقابل 40 أسيرا إسرائيلي مقابل هدنة لستة أسابيع.

ونتنياهو غير معنيا في صفقة تبادل الأسرى ويريد افشالها لأسباب سياسية وشخصية ذلك طرح مطلبا بترحيل قادة المقاومة الكبار إلى قطر هكذا علق محللون في الإعلام العبري حول هذا الشرط من نتنياهو.

والاحتجاجات العاصفة في مناطق كثيرة في كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو تتواصل والمطالبة أيضا بإسقاطها والذهاب إلى انتخابات مبكرة تتصاعد حيث وصلت تظاهرات تل أبيب إلى مواجهات واعتقالات قامت بها شرطة الاحتلال.

وإلى مواقع التواصل الإسرائيلية التي حملت نتنياهو مسؤولية كل ما يحدث في كيان الاحتلال بعد عملية طوفان الأقصى، كما طالب النشطاء على منصات التواصل بإقالته فورا.

بعد خطو اليوم الثاني لحرب التي حملتها وثيقة نتنياهو إلى الحكومة بدأ الحديث في الإعلام العبري عن ان هذه الخطة لن تتم بالتعاون مع دول التطبيع العربية.

وفي سياق آخر أهتم الإعلام العبري باستقالة حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله بشكل كبير حيث وضعها في سياق الضغوط العربية والأميركية في إطار ما تسميه إدارة بايدن السلطة الفلسطينية المحسنة.

وشارك في نقاش هذه المواضيع المتابع للشأن الإسرائيلي زاهر أبوحمودة.