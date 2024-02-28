موسكو ننتقد مشروع القرار الأمريكي حول غزة

العالم - فلسطین

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن: "مشروع القرار "البديل" لمجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة لا يحتوي على دعوة لوقف إطلاق النار ويهدف إلى توسيع "مظلة" الأمم المتحدة للعملية الإسرائيلية في القطاع".

وأضاف: "هذا ليس بديلا، بل "ترخيصا آخر لقتل" المدنيين الفلسطينيين، والذي كانت تعتزم الولايات المتحدة إصداره لإسرائيل، ووضع "توقيع" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحته هذه المرة".

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في وقت سابق أن ازدواجية معايير واشنطن تتجلى من خلال تلميع صورة الإرهابيين في سوريا، وتقدم العملية الإسرائيلية في غزة على أنها حرب ضد الإرهاب!

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا منذ 7 أكتوبر".