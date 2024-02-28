العالم _ مراسلون

لن نستلم حتى تتوقف الابادة. بهذا الشعار نظمت منظمات التضامن مع فلسطين وعدد من البريطانيين وقفة أمام ملعب تويكنهام في لندن، احتجاجًا على استضافة معرض دولي للأسلحة في لندن و استمرار بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي بعد البلبلة التي حصلت تحت قبة البرلمان على خلفية التصويت لوقف اطلاق النار في غزة.

اشتد الغضب الشعبي بسبب ازدواجية المعايير المتبعة ودعم لندن لكيان المحتل بأسلحة بريطانية، مع تأكيد البريطانيين على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بكافة السبل .

ادان المتظاهرون موقف الحكومة البريطانية مؤكدين انه لا يوجد أي مبرر للفظائع الاسرائيلية التي أدت إلى مقتل وجرح اكثر من 100 الف فلسطيني وحرب تجويع مفضوحة، رغم دعوات وقف إطلاق النار للتخفيف من معاناة سكان غزة.

مابين ازدواجية معايير قاتلة واصرار شعبي رفع البريطانيون شعار لن نستسلم حتى تتوقف الإبادة بحق شعب خرق كل مواكب التعتيم وازدواجية المعايير ومن اجل وقف دعم كيان المحتل باسلحة بريطانية الصنع.