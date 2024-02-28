جيش الاحتلال ينفذ سلسلة اقتحامات واسعة فی الضفة الغربیة

العالم _ خاص بالعالم

في احدث التطورات التي شهدتها مدن و بلدات الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة جنين ومخيمها وشرعت بتدمير البنية التحتية، فيما شهدت مدن وبلدات أخرى في الضفة عمليات اقتحام واعتقالات لعدد من المواطنين الفلسطينيين.

وافادت مصادر فلسطينية بأنّ قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بعدد من الآليات والجرافات العسكرية اقتحمت المدينة ومخيمها وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيرة والأباتشي.

واضافت المصادر بأنّ جرافات الاحتلال شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في أكثر من حي، بينما تمركزت القناصة على أسطح عدد من المنازل وبداخلها.

ودمرت قوات الاحتلال خلال عمليتها في المخيم عددًا من المركبات المدنية، وأسوار المنازل، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين في الحي الشرقي من المخيم.

من جهتها، أكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية وأوقعت إصابات محققة في صفوفها.

من جانبها أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب بجروح متوسطة جراء عملية قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية في الحي الشرقي من مخيم جنين، مؤكدة أن قوات الاحتلال اعتقلت متطوعا في الإسعاف.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي المزرعة الغربية وبيرزيت شمالي رام الله في الضفة الغربية، في حين قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا شرقي الخليل، واعتقلت نحو 19 فلسطينيا وشنّت حملة مداهمات.

ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي يواصل جيش الاحتلال الى جانب المستوطنين اعتدءاته واقتحاماته لمدن و بلدات الضفة مخلفا عشرات الشهداء و الجرحى وفق وزارة الصحة الفلسطينية.