شاهد.. بايدن في وضع غير طبيعي خلال اجتماع رسمي بالبيت الأبيض

العالم- الامريكيتان

ويظهر الفيديو الرئيس جو بايدن في وضع غير طبيعي، بينما يحاول الصحفيون طرح الأسئلة عليه، وسط فوضى وصيحات من طرف الموجودين بعد الاجتماع في البيت الأبيض.

وظهر في الفيديو كل من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

وناقش بايدن مع قادة الكونجرس الأربعة في البيت الأبيض بعض القضايا حول تخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى تجنب إغلاق الحكومة الشهر المقبل.

وأكد مايك جونسون بعد الاجتماع أن أولويته هي حل الأزمة على الحدود الجنوبية للبلاد، وليس تخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا.

ومعروف عن بايدن زلاته وعثراته، حيث ظهر مؤخرًا مرتبكًا، وهو يقف خلف الملك الأردني عبد الله الثاني، ولا يعرف أين يجب أن يقف خلال تصريحات الأخير، خلال زيارة الملك الأخيرة إلى واشنطن.