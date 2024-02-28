شاهد.. عمليات ترميم ما دمره الاحتلال في جنين بعدسة العالم

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يحاول الفلسطينيون في مخيم جنين إعادة ترميم ما دمرته آليات الاحتلال الإسرائيلي بعد ليلة طويلة من التجريفات العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم جنين تخللها اشتباكات مع المقاومين داخل هذا المخيم.





وقالت كتيبة جنين سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان لها إنها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لعشرات المرات.



وقامت آليات الاحتلال بتجريف البنية التحتية داخل مخيم جنين، ضمن سياسة العقاب الجماعي المستمرة في مخيمات شمال الضفة الغربية.





ومخيم جنين دائما مستهدف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعتبره كيان الاحتلال بأنه بؤرة المقاومة، وان الفلسطينيين في مخيم جنين ومدينة جنين بشكل عام هم الحاضة الشعبية للمقاومين، لذا؛ كل ما تقوم به قوات الاحتلال هو من أجل كسر هذه الحاضنة الشعبية من أجل إنهاء ظاهرة المقاومة في مخيم جنين، وهذا حسب الشعب الفلسطيني لم ولن يحدث.