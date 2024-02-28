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السيسي يرد على إغلاق معبر رفح بوجه الفلسطينيين

السيسي يرد على إغلاق معبر رفح بوجه الفلسطينيين
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

عقب اتهامات إسرائيلية مثيرة للجدل لمصر بشأن معبر رفح ، خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على تخفيف معاناة أهل غزة، مشددا على أن مصر لم تغلق أبدا معبر رفح البري.

العالم - مصر

وأضاف في تصريحات، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" أن مصر مستمرة في دعم فلسطين حتى إقامة دولة على حدود عام 1967.

وتابع: "في أوقات الصراع يوجد الكثير من الأقاويل بعضها صحيح والآخر غير صحيح لكننا منذ أول يوم ونحن نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلا ومسارا لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثتهم.. لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض ويعتقد أننا نقول كلاما ونفعل شيئا آخر".

وأكد الرئيس المصري حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح، معربا عن تطلعه إلى التوصل لوقف لإطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

وأوضح "كان لا بد من أن أؤكد استمرارنا في الدعم وسنستمر في دعم ومساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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