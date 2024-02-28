موعد انتخابات إيران التشريعية إقترب.. ماذا قال قائد الثورة الإسلامية؟

العالم - خاص بالعالم

انتخابات شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها. وقال آية الله خامنئي إن إجراء انتخابات قوية وحماسية تعد أحد ركائز الإدارة السليمة للبلاد.



الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، اعتبر التصويت الشعبي على القضايا المهمة وزيادة المشاركة في الانتخابات بمثابة استراتيجية النظام وزيادة في الثروة الاجتماعية، وأضاف أن كافة البنى التحتية والاستعدادات جاهزة لإجراء انتخابات حماسية ورائعة في البلاد.

وفيما تنتهي الحملات الإنتخابية والدعائية للمرشحين صباح الخميس، توقعت استطلاعات الرأي مشاركة متوسطة في عملية الاقتراع. وبحسب آخر استطلاع أجري على مستوى البلاد، فقد حسم واحد وأربعون فاصل خمسة بالمئة من الناخبين مشاركتهم في الانتخابات، في حين لا يزال 29 فاصل 5 بالمئة من المواطنين مترددين ولم يقرروا بعد.

ويتنافس أكثر من خمسة عشر ألفا ومئتي مرشح للفوز بمقاعد مجلس الشورى الإسلامي، ما يعني أن مجلس صيانة الدستور أيد أهلية حوالي 75 بالمئة من المرشحين، وهي نسبة كبيرة من المشاركة في هذه الدورة من الإنتخابات.