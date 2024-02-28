طهران ومسقط تتطلعان لتحقيق 4 مليارات في حجم التجارة المشتركة

العالم - ايران



واستقبل "مرتضوي"، في طهران اليوم الاربعاء، وزير العمل العماني "محاد بن سعید باعوي"؛ مصرحا خلال هذا اللقاء : إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و سلطنة عمان، تاريخية وشاملة، ولدينا قواسم مشتركة واسعة ومواتية للغاية؛ متطلعا الى رفع مستوى هذه الاواصر اكثر فاكثر.

واعتبر وزير العمل الايراني، زیارة نظيره العماني لطهران، بأنها تظهر رغبة البلدين في تطوير التعاون الثنائي، وقال : يمكننا التعاون في العديد من المجالات، مثل تنظيم القوى البشرية واستخدام النخب الإيرانية في مختلف القطاعات لدى البلدين.

وبدوره اكد وزير العمل العماني "محاد بن سعید باعوین"، على وجود فرص للتعاون في مجالات عديدة تهم البلدين، مثل الأعمال والرعاية الاجتماعية، وهو ما يمكن تنفيذه بطريقة عملية؛ داعيا الى تبادل الخبرات لتحسين فرص العمل؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تنمية الموارد البشرية.