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طهران ومسقط تتطلعان لتحقيق 4 مليارات في حجم التجارة المشتركة

طهران ومسقط تتطلعان لتحقيق 4 مليارات في حجم التجارة المشتركة
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني "سيد صولت مرتضوي"، رغبة الجمهورية الاسلامية وسلطنة عمان في تطوير التعاون الثنائي بمختلف المجالات وقال : لقد شهدنا العام الماضي نموا بنسبة 42% في مجال التجارة المشتركة، ويمكننا زيادة هذا الحجم  إلى أربعة مليارات دولار خلال العام المقبل (الايراني - يبدا في 21 اذار / مارس 2024م).

العالم - ايران

واستقبل "مرتضوي"، في طهران اليوم الاربعاء، وزير العمل العماني "محاد بن سعید باعوي"؛ مصرحا خلال هذا اللقاء : إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و سلطنة عمان، تاريخية وشاملة، ولدينا قواسم مشتركة واسعة ومواتية للغاية؛ متطلعا الى رفع مستوى هذه الاواصر اكثر فاكثر.

واعتبر وزير العمل الايراني، زیارة نظيره العماني لطهران، بأنها تظهر رغبة البلدين في تطوير التعاون الثنائي، وقال : يمكننا التعاون في العديد من المجالات، مثل تنظيم القوى البشرية واستخدام النخب الإيرانية في مختلف القطاعات لدى البلدين.

وبدوره اكد وزير العمل العماني "محاد بن سعید باعوین"، على وجود فرص للتعاون في مجالات عديدة تهم البلدين، مثل الأعمال والرعاية الاجتماعية، وهو ما يمكن تنفيذه بطريقة عملية؛ داعيا الى تبادل الخبرات لتحسين فرص العمل؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تنمية الموارد البشرية.

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