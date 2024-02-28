كم يلزمك من الثروة لتكون ضمن أغنى 1% حول العالم؟

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وبحسب بحث أجرته شركة "نايت فرانك"، تحتفظ "موناكو" بالمركز الأول في هذا الإطار - أي الدولة الأكثر صعوبة في العالم لتصبح فيها من بين أغنى 1% بقيمة 12.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.2% عن العام السابق.

بينما يحتاج المرء في لوكسمبورغ وسويسرا إلى أكثر من 8 ملايين دولار لدخول القائمة، وفقًا لتقرير الثروة لعام 2024.

وتؤكد النتائج كيف أن الأسواق المنتعشة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تعمل على توسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في موناكو نحو 240 ألف دولار، أي أكثر من 900 مرة من الناتج المحلي الإجمالي في بوروندي في شرق إفريقيا، وفقا لبيانات البنك الدولي.

لقد ألحقت الحرب في أوكرانيا عام 2022 الضرر بالاقتصاد العالمي الذي كان يتعافى للتو من الوباء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وفي حين تسبب ذلك في مشاكل في جميع أنحاء العالم، فإن الدول الفقيرة التي يتعين عليها استيراد هذه السلع تضررت بشكل خاص مع زيادة تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، لم يشعر الجميع بالضغط. أضاف أغنى 500 شخص في العالم 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتهم المجمعة في 2023، حيث أضاف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك القدر الأكبر، وفقًا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وقالت "نايت فرانك" في تقريرها: "تؤكد النتائج التي توصلنا إليها الاختلافات الكبيرة في توزيع الثروة بين البلدان". "نتوقع تركيزًا أكبر في السياسات على مكان وجود الثروة، وكيفية توزيعها عبر الاقتصادات، وكيف يمكن للحكومات فرض الضرائب عليها وتشجيع نموها".