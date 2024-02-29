مسودة إقتراح الهدنة المؤقتة في غزة

العالم - باختصار

الإقتراح يدعو لوقف إطلاق نار لمدة أربعين يوما بغزة مع تبادل للأسرى بين حماس والكيان.

تفاصيل الإقتراح.. وقف الأعمال القتالية بين الطرفين ووقف الإستطلاع الجوي "الإسرائيلي" 8 ساعات يوميا.

التفاصيل أيضا.. تبادل بنسبة واحد إلى عشرة للأسرى بين الطرفين.

حسب هذه النسبة.. تطلق حماس سراح 40 محتجزا "إسرائيليا" و إطلاق الكيان سراح 400 أسير فلسطيني.

التفاصيل.. حماس تطلق سراح النساء دون 19 وفوق 50 عاما والأحداث والمرضى ضمن هذه النسبة.

من التفاصيل.. عودة النازحين الغزيين لشمال القطاع تدريجيا باستثناء الذكور بسن الخدمة العسكرية.

التفاصيل أيضا.. إلتزام "إسرائيل" بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا لغزة.

توفير 200 ألف خيمة ووحدات إسكان متنقلة وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز وإدخال الوقود اللازم.

إنعكاسات.. بايدن قال إنه يأمل في الإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الإثنين المقبل.

إنعكاسات.. حركة حماس إعتبرت تصريحات بايدن دعائية والإتفاق على وقف إطلاق النار ما زال بعيدا.

إسماعيل هنية متهما الكيان بالمماطلة: لن نسمح لإسرائيل باستخدام المفاوضات الجارية غطاءً لجرائمها.

نتنياهو: سنشن هجومنا الشامل على رفح بالتاكيد بعد أي إتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار.

وزير التجارة الصهيوني "نير بركات": لن نوقف الحرب بغزة مهما كان الثمن حتى القضاء على حماس.

مراقبون: "إسرائيل" ماكانت لتشارك باجتماعات باريس الرباعية حول غزة لو كان بإمكانها حسم الحرب حقا.

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