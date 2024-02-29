زيادة اسعار الوقود في كيان الاحتلال اعتبارًا من الليلة

العالم - الاحتلال

وستكون الزيادة في سعر لتر من بنزين 95 أوكتان هو 7.51 شواكل للتر الواحد (2,09 دولار تقريبا).

ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار زيادة أسعار الوقود في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 5.65%، وهو ما تستخدمه وزارة الطاقة في كيان الاحتلال كمؤشر لتحديد السعر. بالإضافة إلى ذلك، ومع الحاجة إلى تمويل واسع النطاق لتكاليف العدوان على غزة، جرى إيقاف خصم الضريبة الانتقائية.

وكجزء من التخفيضات في ميزانية کیان الاحتلال المعدلة لعام 2024، تقرر إلغاء تخفيض الضرائب، الذي كلف الخزينة "الإسرائيلية" العام الماضي أكثر من مليار شيكل من الإيرادات المفقودة. ويقول التقرير إنه نتيجة لذلك قفزت أسعار البنزين في المحطات خلال شهر يناير/كانون الثاني بمقدار 0.28 شيكل للتر الواحد، لتصل إلى 7.22 شواكل.

وتأتي الزيادة في أسعار الوقود في إطار موجة من الزيادات في الأسعار في الاقتصاد، التي تشمل زيادة أسعار المنتجات الغذائية وتعرفة الكهرباء التي سترتفع بنسبة 2.6% في الأول من فبراير/شباط. وسيكون للزيادة في أسعار الكهرباء تأثير كبير بقطاعات أخرى، من بينها المياه.