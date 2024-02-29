فيديو خاص: المستجد في حرب المستشفيات والتجويع والقصف على غزة

العالم - مراسلون

حرب الاحتلال ضد المستشفيات مستمر في قطاع غزة

مجمع ناصر الطبي

وقال مراسل قناة العالم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرق ودمر أجزاء كبيرة من مجمع ناصر الطبي أكبر مستشفيات جنوبي قطاع غزة، لإخراجه عن الخدمة، كما أفسح المجال للعملاء لإحداث التخريب والدمار والنهب للمجمع، كذلك منع وصول الطواقم الطبية، رفضا الطلبات المتكررة بإنشاء ممرات آمنة للخروج من المجمع نحو مستشفيات رفح.

مستشفى شهداء الأقصى



وأضاف، أن مستشفيات وسط قطاع غزة كذلك تعاني من استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث تواجه مستشفى شهداء الأقصى نقصا حادا في الإمدادات الطبية.

مستشفى كمال عدوان



وأشار مراسلنا أن مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة استشهد فيه سبعة أطفال بسبب سوء التغذية بعد توقفه عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي. وهذا بعد بعد خروج المستشفى كآخر المستشفيات العاملة في شمال القطاع عن الخدمة جراء استمرار الحرب والحصار. موضحا أن وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت استشهاد طفلين بسبب الجفاف وسوء التغذية.

المستجد في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

خانيونس..

قال مراسل العالم إن القصف الإسرائيلي لم يتوقف على المناطق الشرقية والغربية في خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

المنطقة الوسطى

وأضاف، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يركز على استهداف مخيم البريج ومنطقة النصيرات وسط قطاع غزة، موضحا أن هذه المنطقة اجتاحها الجيش الإسرائيلي قبل أسابيع وانسحب منها وبعد انسحابه عادت الأهالي إلى منازلها رغم الدمار الهائل الذي حل بها، ولكن منذ عودتهم وحتى هذه اللحظة الاحتلال مصر على استهداف هذه المناطق.

وأشار مراسل العالم، إلى أن في الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الخميس وصل 25 شهيدا فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء إلى مستشفى شهداء الأقصى والعدد مرشح للمزيد، إثر هذه الاستهدافات المتكررة على مخيم النصيرات والبريج.

شمال قطاع غزة

أما في شمال قطاع غزة، فقال مراسل العالم، فإن القصف الإسرائيلي مازال مستمرا، مشيرا إلى أن الأهالي ذهبت للمبيت في دورا النابلسي بعد انباء عن وصول شاحنات المساعدات ولكن جيش الاحتلال أطلق الرصاص عليهم وأوقعهم بين شهيد وجريح ليصبحوا شهداء لقمة العيش.

وأضاف، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرا في قصفه لحي الزيتون حيث يرتكب مجزرة بحق السكان المدنيين في تلك المناطق وينسف مربعات سكنية على رؤوس قاطنيها بالاضافة إلى قصف عدد من المنازل في منطقة المغراقة الواقعة مابين شمل قطاع غزة وجنوبه.