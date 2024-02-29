بالفيديو: إيران تطلق قمرا اصطناعيا بنجاح.. فما هي مواصفاته؟

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'بارس 1' هو قمر صناعي بحثي -استشعاري، تم تنفيذ مراحل تصميمه وصنعه وتجميعه واختباره من قبل خبراء وعلماء شباب في معهد أبحاث الفضاء الإيراني، وتم وضعه في المدار المتزامن مع الشمس على ارتفاع خمسمئة كيلومتر من سطح الأرض.



هذا القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 134 كيلوغراما هو من سلسلة أقمار القياس البحثية التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني، وقد تم تصميمه وإنتاجه لغرض التصوير الوظيفي، وتطوير سوق بيانات القياس المحلية، وتطوير واختبار التقنيات اللازمة لعمليات التشغيل المحلية.



ويحتوي هذا القمر الصطناعي على ثلاث كاميرات تصوير، ويستقبل المعلومات من الموارد الأرضية في ثلاثة نطاقات طيفية تشمل الأشعة تحت الحمراء المرئية، والأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة، والأشعة تحت الحمراء الحرارية.



كما أن كاميرا طيف الأشعة تحت الحمراء الحرارية ذات القدرة على التصوير ليلا قادرة على تصوير كامل أراضي إيران في أقل من 45 يوما.



وتشمل المهام الأخرى لهذا القمر الاصطناعي اختبار آلية الألواح الشمسية القابلة للفتح، واختبار تصحيح المدار بدفع الغاز البارد، واختبار أداء تحديد موقع القمر الصناعي بشكل مستقل عن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على أساس طريقة تحديد المواقع الأصلية، واختبار أداء توليد وتحويل وتوزيع الطاقة في المدار باستخدام الألواح الشمسية واللوحات المفتوحة والأصلية، واختبار نقل بيانات الصور عالي السرعة في نطاق التردد X، وقياس كمية الإشعاع المكاني في الدائرة باستخدام الحمولة لقياس كمية الإشعاع المكاني.