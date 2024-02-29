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شاهد.. عين على الإنتخابات التشريعية الإيرانية

الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

الانتخابات في ايران دخلت مرحلة الصمت الانتخابي بعد اسبوع كامل من الحملات الدعائية. وتنطلق غدا الجمعة انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة بشكل متزامن. ويتنافس أكثر من 15 ألفا و200 مرشح للفوز بمقاعد البرلمان.

العالم - مراسلون

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