العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن هذا الأمر فسّر من قبل بعض المراقبين بأن الولايات المتحدة الامريكية بدأت تتعامل مع بني غانتس بوصفه"رئيس حكومة الظل"في الكيان الاسرائيلي، وهذا الامر جعل الائتلاف الحكومي يستشيط غضبا في الكيان الاسرائيلي ويطلبمن بني غانتس ألا يتعامل مع نفسه على انه رئيسا للحكومة.

ولفت مراسلنا الى ان ذلك يأتي في ذات الوقت الذي نقلت فيه وسائل الإعلام الامريكية على ان التوصل الى صفقة ما بين الكيان الاسرائيلي وحركة حماس قد يكون قريبا وقريبا جدا ضمن اللقاءات التي تجري الآن في القاهرة، علما ان الوفد الاسرائيلي كان قد توجه بالفعل الى القاهرة من أجل ان يتلقى ردود حركة حماس حول مطالبها، وهل هناك امكانيه الى التوصل الى هدنة.

ونوه مراسلنا إلى أن كل ذلك يتزامن مع ما كتبه اليوم في صحيفه"يودعوت احرنوت" العبرية على لسان احد الكتاب الاسرائيليين الذي قال بان هناك مؤشران خطيران في كيان الاحتلال، المؤشر الاول هو مؤشر الجنود الاسرى الذين بدأوا يقتلون الواحد تلو الاخر، في وقت يرفض بنيامين نتنياهو أن يتوجه الى هدنة، وهذا الامر سيزيد من الازمة الاسرائيلية والمؤشر الآخر تحدث فيه الكاتب عن شهر رمضان المبارك وعن توصيات الشاباك وجيش الاحتلال الاسرائيلي بعدم الاقتراب من المسجد الاقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك وإلا فان الحرب ستتحول في الضفة الغربية وقطاع غزة وكل المنطقه الى حرب دينية، وهذا ما لا تحمد عقباه بالنسبه للكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...