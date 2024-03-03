خبير عسكري يقرأ المشهد الميداني في غزة بعد 149 يوم من العدوان

العالم – خاص بالعالم

واشار جابر الى ان الوضع الميداني في غزة قد بدأ من الشمال، حيث لم تسجل في الشمال عمليات عسكرية مهمة، بل يواصل كيان الاحتلال الاسرائيلي حصار بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، ومن وقت لآخر يقوم بقصف محيط هذه المدن.

ولفت جابر أنه إلى أنه في غزة المدينة فلا يزال "حي الزيتون" القريب جدا من غلاف غزة اول والذي يعتبر "حصرما" في حنجرة العدو الاسرائيلي، لم يستطع ان يسيطر عليه، حيث ينسحب ويتقدم بشكل متكرر حيث يخوض قتالا ضاريا في حي الزيتون، واما العمليات الكبرى التي تحصل حاليا والقتال المستعر، فيتمثل في غزة المدينة بمخيم البريج ومنطقة القرارة شمال خان يونس، لان القرارة تعتبر عاصية على العدو الاسرائيلي حيث انزل بها قوات الكوماندوس في شمال خان يونس محاولة للسيطرة عليها معتقدا بوجود أنفاق في هذه المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...