شاهد/'السرايا' توثق تفجير صاروخ طائرة بجنود داخل مبنى بحي الزيتون

العالم- فلسطين

تظهر اللقطات رصد المقاتلين لجنود الاحتلال، وأماكن تمركزهم، وتفخيخ منزل، بصاروخ طائرة أف 16 من مخلفات الاحتلال التي لم تنفجر، واستدراج قوة للاحتلال إليه.

وتظهر اللقطات، إطلاق قذيفة على منزل، كان يتحصن به عدد من الجنود، إضافة إلى تفجير المنزل المفخخ بالصاروخ، بعد تمركز القوات فيه ونسفه بالكامل.



وتظهر مشاهد أخرى، إطلاق قذائف واستهداف آليات الاحتلال التي تقدمت إلى حي الزيتون، وخاضت اشتباكات عنيفة، وتكبدت خسائر كبيرة داخله، كان آخرها مقتل قائد سرية وقائد فصيل في كتيبة تتبع لواء غفعاتي من مشاة جيش الاحتلال.



يشار إلى أنه ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، فقد ارتفعت حصيلة القتلى من الضباط والجنود منذ عملية طوفان الأقصى في السابع منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 582 قتيلا، بينهم 242 منذ العدوان البري في الـ27 من الشهر ذاته.