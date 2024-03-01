شاهد.. دولتان تصفان مجزرة الرشيد بالهولوكوست.. من هما؟

العالم - خاص بالعالم

مجزرة الطحين التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق حشد من الفلسطينيين، كانوا ينتظرون تسلم مساعدات إنسانية في شارع الرشيد بمدينة غزة، واسفرت عن استشهاد وجرح المئات منهم، أثارت ردود فعل دولية غاضبة.

وجاءت أقوى هذه الردود من كولومبيا، حيث اتهم رئيسها غوستافو بيترو الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وقال إن ما حدث يذكر العالم بالمحرقة، معلنا تعليق بلاده كل عمليات شراء الأسلحة من كيان الاحتلال وطالب بفرض حصار اقتصادي عليه في حال عدم نجاح فرض عقوبات قانونية على تل أبيب.

رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل طالب هو ايضا بوقف الهولوكوست الذي يرتكبه الكيان الإسرائيلي. فيما اعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث عن غضبه من وقوع مجزرة الرشيد، محذرا من أن الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة، وتبعث على الرعب.

أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل فقد أعرب عن شعوره بالهلع من المذبحة التي وصفها بغير المقبولة على الإطلاق.

من جهته، طالبت فرنسا بوقف اطلاق النار وحماية المدنيين لانه من غير المبرر اطلاق النار عليهم، مشددة على ضرورة امتثال تل ابيب للقانون الدولي.

وبينما اعتبرت اسبانيا وايطاليا أن ما جرى في شارع الرشيد غير مقبول، ودعتا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، رافضة استهداف المدنيين من قبل جيش الاحتلال خلال تسلمهم المساعدات، اكتفت كندا بوصف المجزرة بالكابوس، وطالبت بضرورة ضمان إرسال المساعدات الدولية للقطاع، فيما رفضت اميركا تحميل الاحتلال المسؤولية.

ايران أكدت من خلال المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني أن جرح غزة لن يمحى من ذاكرة أحرار العالم، مشددا على أن عار الدعم والتزام الصمت على المجازر والإبادة الجماعية لن يمحى من جباه الادعياء الكاذبين لحقوق الإنسان في أمريكا وأوروبا.

عربيا، دانت كل من قطر ومصر وعمان والكويت وغيرها من الدول والمنظمات العربية والاسلامية جرائم الاحتلال الوحشية غير المسبوقة في التاريخ ضد المدنيين العزل وطالبوا بتحرك دولي لوقفها.