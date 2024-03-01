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وزير 'إسرائيلي' يدعو إلى 'محو' شهر رمضان

وزير 'إسرائيلي' يدعو إلى 'محو' شهر رمضان
الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

دعا وزير "إسرائيلي" متطرف،اليوم الجمعة، إلى “محو” شهر رمضان وعدم التخوف من تصاعد التوتر بالضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الشهر، نتيجة العدوان على قطاع غزة.

العالم - الاحتلال

وقال ما يسمى وزير "التراث الإسرائيلي" عميحاي إلياهو، لإذاعة جيش الاحتلال: “يجب محو المصطلح المسمى شهر رمضان، و(محو) خوفنا من هذا الشهر”.

وإلياهو هو وزير من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الداخلي إيتمار بن غفير.

ويعرف إلياهو بتصريحاته المتطرفة ضد الفلسطينيين، بما فيها دعوته لإلقاء قنبلة نووية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومؤخرا، أشارت تسريبات أمنية "إسرائيلية" عن مخاوف من تفجر الوضع في الضفة والقدس المحتلتين خلال شهر رمضان، نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة وقيود تعتزم كيان الاحتلال فرضها على المسجد الأقصى خلال رمضان.

وتُجرى حاليا مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بغية التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع المحاصر.

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