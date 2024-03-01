شاهد.. صورة مجزرة شارع الرشيد في الإعلام العبري

العالم - العين الإسرائيلية

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة رهيبة في دورا النابلسي بشارع الرشيد شمال قطاع غزة والتي أدت إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من الفلسطينين الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات الغذائية، هذه المجزرة حاول الاحتلال التنصل منها بمساندة من الإعلا العبري.

أما في الضفة الغربية، رغم كل الاعتداءات والممارسات القمعية تمكن مقاوم فلسطيني من قتل مستوطنين اثنين بإطلاق نار في عملية قرب مستوطنة عيليفيالضفة الغربية.

وطلب اقصاء ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن صلاحياته في المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك جاءبطلب من رئيسي الشاباك والاركان ودعم وزراء في مجلس الحرب وأخذ حيزا واسعا من الاهتمام في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية.

ومواقع التواصل الإسرائيلية تفاعلت مع اقصاء بن غفير عن صلاحيته في المسجد القصى.

وتطرق الإعلام العبري إلى المشاريع الاستيطانية التي تقرها حكومة نتنياهو في الضفة الغربية من ناحية موقف الإدارة الأميركية.

وشارك في نقاش هذه المواضيع المتابع للشأن الإٍسرائيلي نبيه عواضة.

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