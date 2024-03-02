شاهد/نجل أمير قطر يتعرض لحادث خلال مسابقة

العالم- قطر

وشارك الشيخ عبدالله بن تميم في منافسات الجولة الأولى من بطولة لونجين العالمية في مركز الشقب للفروسية.

وأظهر فيديو متداول في منصات التواصل لحظة تعثّر جواد الفارس الشيخ عبدالله بن تميم آل ثاني في الحاجز الأخير من السباق.

وللشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدد من الأولاد من زوجاته الثلاثة وهم:

أولاده من الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني التي ارتبط فيها في 8 يناير 2005:

الشيخة المياسة (مواليد 2006).

الشيخ حمد (مواليد 2008).

الشيخة عائشة (مواليد 2010).

أولاد من الشيخة العنود مانع الهاجري التي ارتبط فيها في عام 2009:

الشيخة نائلة (مواليد 2010).

الشيخ عبدالله (ولد في 28 سبتمبر 2012).

الشيخ جاسم (مواليد 2013).

له من الشيخة نورة بنت هذال الرجباني الدوسري التي تزوجها سنة 2014:

الشيخ جوعان (ولد في 27 مارس 2015).

الشيخ محمد (ولد في 17 يوليو 2017).