أغلى زفاف بالتاريخ..مدته 5 أشهر بتكلفة 100مليون دولار ويحضره زوكربيرج وجيتس!

العالم- منوعات

ويتزوج أنانت أمباني البالغ من العمر 29 عاماً وهو مدير في مجالس إدارة العديد من الشركات المملوكة لوالده موكيش أمباني من الفتاة الشابة راديكا ميرشانت 28 عاماً.

وراديكا هي ابنة أحد رجال الصناعة في يوليو 2024 وقد تعرف أنانت أمباني على راديكا في يناير/كانون الثاني من العام 2023.

أغلى زفاف في التاريخ

وابتداء من الجمعة 1 مارس 2024، ستبدأ احتفالات زفاف أسطوري لابنة الملياردير الهندي شري ميرشانت التي تدعى راديكا على أنانت أمباني نجل أغنى رجل في الهند وآسيا، موكيش أمباني.

وسيستمر أغلى زفاف في التاريخ لمدة نحو 5 أشهر وتُقدر تكلفته بأكثر من 100 مليون دولار وسيحضره نخبة من الشخصيات المعروفة في عالم المال والأعمال إلى جانب المشاهير.

الحفل الذي وُصف بأنه أكثر الحفلات بذخاً في العالم سيكون بحضور أكثر الأشخاص نفوذاً وألمع نجوم ومشاهير ومليارديرات العالم، من بينهم: الملياردير بيل غيتس والمغنية ريانا (ستغني في الحفل) وشاروخان وأميتاب باتشان وإيفانكا ترامب والملياردير مارك زوكربيرج وهيلاري كلينتون ورئيس شركة ديزني ومحترف فن الوهم الساحر ديفيد بلين ورانين كابور وسلمان خان وسوندار بيتشاي (رئيس جوجل) وغيرهم.

وبدأت مراسم أول يوم حفل زفاف بفعاليات ضخمة شارك فيها العروسين بإطعام أكثر من 50 ألف شخص "فقير" في مدينة جامناجار، موطن أمباني ابن أغنى رجل في الهند.

ووفق ما نقلته بلومبيرغ فإن تكلفة حفل الزفاف تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار بما يشمل تأمين رحلات الطيران الخاصة من حول العالم بجانب السكن في فنادق 5 نجوم.

وهناك تكاليف تجهيز الطعام من قبل 21 طاهياً من نخبة الطهاة وتجهيزات ضخمة للفعاليات المختلفة، إلي جانب خدمات العشرات من مصففي الشعر وتجهيزات العرس.

موكيش أمباني من هو؟

يذكر أن موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إنداستريز أكبر شركة في الهند من حيث القيمة السوقية.

وحسب قائمة فوربس تُقدر ثروة موكيش بأكثر من 100 مليار دولار، وهو ابن عائلة ثرية بدأ حياته المهنية في شركة والده التي تُعنى بتجارة البهارات.

وبعد وفاة والده، تولى أمباني إدارة الشركة وقام بتوسيعها بشكل كبير، حيث دخلت في مجالات عدة مثل الطاقة والاتصالات.

وحقق أمباني إنجازات عدة خلال حياته المهنية مثل تحويل شركة ريلاينس إنداستريز إلى أكبر شركة في الهند.

كما أطلق شركة Jio وهي أكبر شركة اتصالات في الهند، الاستثمار في العديد من المشاريع الجديدة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.