الطفلة الغزية سلاف جبريل توجه مناشدة عبر قناة العالم + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر وفي حديث لمراسلة قناة العالم في غزة تقدم والد الطفلة سلاف بالمطالبة بأن يمدوا يد العون لمساعدة ابنته للخروج لاستكمال علاجها.

وأوضح أن ابنته أصيبت إثر استهداف منزل جيرانهم يوم 6/1 حيث تم العثور على ابنته تحت الركام، وبين أن إصابتها في رجلها، وهي بحاجة إلى عظم غيار، وقال: عظامها باتت تتساقط في أيدينا.. أنا البارحة أخرجت عظما من كتلة رجلها.. الأطباء في غزة يقولون إن العلاج غير متوفر في غزة.. تم إصدار تحويلة النموذج رقم واحد ولكن لحد الآن لم يتم الرد علينا.

وقالت الطفلة سلاف جبريل وهي في الـ13 من العمر لمراسلتنا: "نفسي أتعالج.. حقي بالعلاج.. عشان أرجع زي الأول."

وأوضح والدها أن رجلها ساءت كثيرا وهناك خوف من أن يتم بترها حيث يزداد التآكل في العظم.

وقال جبريل: "أشعر أن روحي هي التي خرجت وليست روح البنت.. أفضل أن يصير شيء فيّ أنا ولا بنتي البكر هذه التي أعز علي من قلبي."

وأكدت مراسلتنا أن حالة سلاف هي ضمن عشرات الآلاف مثل ممن هم بحاجة للسفر اليوم قبل غد حتى لا يفقدوا أجزاءاً من أجسادهم وللحد من معاناتهم في ظل نقص الإمكانيات الطبية في قطاع غزة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..