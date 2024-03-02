السبت ٠٢ مارس ٢٠٢٤
١١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 02-03-2024

السبت ٠٢ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 29-02-2024

الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية بغزة لليوم الـ 146..تابعوا الاخبار لحظة بلحظة