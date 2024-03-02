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القسام تفجر دبابتين وتستولي على طائرة استطلاع وتتوعد نتنياهو بالمزيد

السبت ٠٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

فجرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري في حركة حماس دبابتين اسرائيليين واستولت على طائرة استطلاع اسرائيلية.

العالم - فلسطين

واعلنت كتائب القسام في بيان: بعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتنا.. أكد مجاهدونا تفجير دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بعبوات "شواظ" جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة

وتمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

في السياق بثت كتائب القسام مقطع فيديو من تصدي مقالتليها لقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

كما فجرت كتائب القسام منزلا بعد تفخيخه بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة إسرائيلة راجلة مكونة من 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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