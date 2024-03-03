العالم – خاص بالعالم

الآلاف تجمعوا هنا في اسطنبول، هتفوا لغزة ورفعوا اعلام فلسطين ولافتات كتب عليها لاتتركوا غزة وحيدة، تظاهرة ضمن سلسلة فعاليات تشهدها تركيا منذ بداية الحرب على غزة، وهي فعاليات تتصاعد بهدف الضغط لتحرك جاد يوقف الحرب.

الصمت خيانة ، وأعداد الشهداء المتسارع لا يجب ان يدفع العالم نحو اعتياد مشهد القتل في غزة، بل يوجب رفع الظلم عن القطاع ومحاسبة مرتكب هذه الجرائم، بهذه المطالب هتف المتظاهرون هنا وتلخصت رسائل المتحدثين في التظاهرة.

لم يغفل المتظاهرون الدعوة لاستمرار المقاطعة للاحتلال وصولاً لحصار كامل وهو جهد يوجب مشاركة شعبية واسعة ورسمية أيضاً.

"لا تتركوا غزة وحيدة ولا تعودو انفسكم على الصمت" شعار رفعه الاف المتطاهرين هنا، وهي رسائل للعالم الاسلامي من اجل التحرك لانقاذ غزة من حرب الابادة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...