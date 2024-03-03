الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

اسطنبول تشهد تظاهرات داعمة لفلسطين تحت عنوان"لا تتركوا غزة وحيدة"

الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة اسطنبول تظاهرة منددة بجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وتجمع آلاف الأتراك في ساحة مسجد عبد الرحمن غازي، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات تندد بالإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

العالم خاص بالعالم

الآلاف تجمعوا هنا في اسطنبول، هتفوا لغزة ورفعوا اعلام فلسطين ولافتات كتب عليها لاتتركوا غزة وحيدة، تظاهرة ضمن سلسلة فعاليات تشهدها تركيا منذ بداية الحرب على غزة، وهي فعاليات تتصاعد بهدف الضغط لتحرك جاد يوقف الحرب.

الصمت خيانة ، وأعداد الشهداء المتسارع لا يجب ان يدفع العالم نحو اعتياد مشهد القتل في غزة، بل يوجب رفع الظلم عن القطاع ومحاسبة مرتكب هذه الجرائم، بهذه المطالب هتف المتظاهرون هنا وتلخصت رسائل المتحدثين في التظاهرة.

لم يغفل المتظاهرون الدعوة لاستمرار المقاطعة للاحتلال وصولاً لحصار كامل وهو جهد يوجب مشاركة شعبية واسعة ورسمية أيضاً.

"لا تتركوا غزة وحيدة ولا تعودو انفسكم على الصمت" شعار رفعه الاف المتطاهرين هنا، وهي رسائل للعالم الاسلامي من اجل التحرك لانقاذ غزة من حرب الابادة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

زكريا العدرا يتحدث للعالم عن إطلاق مستوطن صهيوني النار عليه + فيديو

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3من جنوده إثر تفجير في غزة

القسام تعلن تفجير منزلا مفخخا على قوة إسرائيلية

من هو رئيس"حكومة الظل"بالكيان، وما الذي سيزيد من أزمته؟