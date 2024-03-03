كاميرا العالم ترصد صمود المواطنين الفلسطينيين قرب الحدود المصرية

العالم – خاص بالعالم

كاميرا العالم تتواجد قرب الحدود المصرية الفلسطينية التي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين والالاف من خيام النازحين وهذه المنطقة تتعرض الى قصف عنيف جدا ومباشر بشكل خاص.

وبشكل عام مدينة رفح ايضا تتعرض لهذا القصف العنيف حيث تتركز فيها الغارات الاسرائيلية على منازل المواطنين وعلى خيام النازحين.

وقصف جيش الاحتلال الاسرائيلي خيمة تؤوي النازحين في تل السلطان والان قرب الحدود المصريه يقصف اراضي زراعية في محيط منازل المواطنين، حيث احدث ضررا كبيرا هائلا في محيط المنازل.

وكما نشاهد حالة الدمار نتيجة هذا القصف، حيث أن المواطنين الفلسطينيين يؤكدون ان هذا الامل يأتي في اطار بث روح الرعب بهم، وفي اطار زعزعة الامن والاستقرار في نفوس النازحين الفلسطينيين حتى يختاروا النزوح او الهرب والهجرة الى خارج قطاع غزة، حيث امتدت الاضرار الى التربة الفلسطينية التي يؤكد من خلالها خبراء في وزارة الزراعة في ان التربة تتلقى آثارا سلبية في منطقة الاستهداف والقصف بفعل الاستهداف المتواصل والمستمر للاراضي الزراعية لما تحمله الصواريخ الأمريكية التي وصلت الى "اسرائيل" لما تحمله من سموم تبث وتنتشر في الارض والتربة تمنع من خلالها الزراعة.

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