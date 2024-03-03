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بانوراما..

محادثات في القاهرة حول الهدنة بغزة.. وتهديدات إسرائيلية بتصعيد العدوان على لبنان

محادثات في القاهرة حول الهدنة بغزة.. وتهديدات إسرائيلية بتصعيد العدوان على لبنان
الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول عقد وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية اجتماعا مع الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين في القاهرة.

العالم - بانوراما

وبحسب مصادر متابعة في القاهرة فإن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. أما أهم القضايا العالقة فتركزت على انسحاب قوات الاحتلال من شمال غزة، وعبور السكان من الجنوب الى الشمال. وكانت القناة الثانية عشرة الاسرائيلية قد أعلنت أن تل أبيب لن ترسل وفدا الى القاهرة لإستئناف المفاوضات.

وقال الإعلام العبري نقلا عن مصدر في حكومة الاحتلال إن رد حماس على صفقة التبادل لا يتضمن أسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذي كان شرطا إسرائيليا، وأضافت أن الرد لا يشمل أيضا أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم. وقالت مصادر متابعة إن حماس تطالب بزيادة مدة الهدنة، لافتة الى أن الوسطاء يعملون على تثبيت اتفاق لإدخال المساعدات الانسانية بشكل يومي الى غزة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استهداف حزب الله مواقع جيش الاحتلال الاسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة، وذلك ردا على الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع العدوان على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمال الاراضي المحتلة وسط مساع إقليمية ودولية لمنع توسيع المواجهات إلى حالة حرب بين الجانبين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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