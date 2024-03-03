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حماس تعلن استعدادها للاتفاق مع الإحتلال خلال 24 ساعة!

حماس تعلن استعدادها للاتفاق مع الإحتلال خلال 24 ساعة!
الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

قالت حركة حماس إنه "إذا تجاوبت "إسرائيل" مع مطالبنا يصبح الطريق ممهداً لاتفاق خلال الساعات الـ24 أو الـ48 المقبلة".

العالم - فلسطين

هذا ووصل وفد حماس إلى القاهرة من أجل مفاوضات وقف إطلاق النار.

في سياق منفصل ، استشهد 90 مواطنًا وأصيب 177 آخرون في مجازر صهيونية في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و177 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30410 شهداء و71700 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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