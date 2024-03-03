ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

العالم - فلسطين

وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 149 على قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدا و177 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات فجر الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الكحلوت في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وكان قد استشهد 14 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وعدد من المفقودين، ليلة السبت، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 14 فلسطينيا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرقي رفح.