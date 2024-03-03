أميركا معونات إنسانية لغزة وسلاح لإسرائيل

العالم - باختصار

البيت الأبيض تحدث عن قيام ثلاث طائرات من طراز سي 130 بإسقاط 38,000 وجبة طعام.

الأمم المتحدة: إسقاط هذة الوجبات تم بأجواء منطقة تضم نحو 600,000 فلسطيني على حافة المجاعة.

هذه الخطوة جاءت بعد مجزرة الكيان بإطلاق النار على زحام للفلسطينيين حول شاحنات مساعدات بغزة.

مراقبون: الخطوة الأميركية استعراضية لامتصاص نقمة الرأي العام الداخلي والعالمي على دعم أميركا لإسرائيل.

مراقبون: كان بإمكان أميركا تصعيد الضغوط على إسرائيل لتسهيل دخول شاحنات المواد الغذائية من رفح.

آراء مطروحة: ما معنى إرسال وجبات طعام جوا للفلسطينيين مع مواصلة أميركا دعمها لآلة الحرب الإسرائيلية.

آراء مطروحة: أميركا تشارك عمليا إلى جانب الكيان الصهيوني في هذه الحرب بكل مجازرها ضد الفلسطينيين.

آراء مطروحة: أميركا أرسلت حامل الطائرات وأقامت جسرا جويا وآخر بحريا لإيصال السلاح لإسرائيل.

وبالطبع.. عرقلت أميركا إصدار أية قرارات من مجلس الأمن لوقف الحرب وإدانة الكيان.

وأيضا.. أميركا تزود الكيان بصور للأقمار الصناعية عن تحركات المقاومة بغزة لدعم جيش الكيان.

في الحقيقة أميركا أسقطت وجبات محدودة في ضجة دعائية في الوقت الذي يواصل فيه الكيان حربه ومجازره.

حصيلة الشهداء بغزة تجاوزت 30 ألف والمصابين نحو 100 ألف 70% منهم أطفال ونساء وشيوخ.

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