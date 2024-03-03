سفير سوريا لدى طهران یؤکد علی تعزيز الاستثمار بين طهران ودمشق

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة السفير السوري، اليوم (الأحد) خلال مؤتمر "إعادة إعمار سوريا"، استضافته العاصمة الايرانية؛ لافتا بان حجم التجارة بين البلدين لا يرقى الى المستوى المطلوب، ومبينا ان احد أهداف هذا المؤتمر هو زيادة حجم التبادلات التجارية بين ايران وسوريا.

وأضاف "ديوب"، ان إيران وسوريا يواجهان عقوبات ظالمة، لكن لا ينبغي ان تشكل هذه العقوبات عائقًا أمام توسيع العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق.

وأكد السفير السوري لدى ايران، على تكثيف حضور الشركات الاستثمارية والتجارية السورية والايرانية في معارض البلدين؛ باعتبار هذه المعارض تتيح فرص التعريف بمنتجات البلدين، ويجب توسيع دائرة النشاط الاقتصادي، ولهذا الغرض يجب أيضاً دخول القطاع الخاص.

كما دعا الشركات الإيرانية للمشاركة في المناقصات السورية؛ مصرحا ان سوريا في سياق برامجها نحو تحسين اقتصاد البلاد، تعمل على إنشاء منطقة حرة خاصة في محافظة حمص.

وأكد السفير السوري ايضا، على مساعي بلاده لتحقيق المصالح المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير المشاريع المشتركة مع جمهورية ايران الاسلامية.