البنك المركزي الايراني يوافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا

العالم - سوريا

وأضاف "زبردست" في كلمته خلال "مؤتمر التعريف بفرص الدخول إلى السوق السورية" : ان الحكومتين في ايران وسوريا تتفقان على انشاء بنك مشترك بين البلدين، لكن القطاع الخاص هو من سيتولى القيام بذك.

وتابع هذا المسؤول : لقد عقدت الغرفة المشتركة بين إيران وسوريا العديد من الاجتماعات خلال السنوات الأخيرة؛ متطلعا الى اقتراب امد تنفيذ هذه الاتفاقات.

كما اشار الى موضوع "التحويلات المالية"، باعتبارها "أكبر عائق في مسار تقدم التجارة الإيرانية السورية"، معربا عن أمله في حل هذه المشكلة من خلال إنشاء بنك مشترك.

واكمل نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية : ان حجم واردات سوريا يبلغ نحو 5 مليارات دولار، في حين يبلغ حجم تجارة إيران مع هذا البلد نحو 250 إلى 270 مليون دولار؛ مؤكدا على استخدام طاقات القطاع الخاص في سياق تطوير العلاقات الاقتصادیة بین طهران ودمشق.