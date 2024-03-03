مادورو يجدد رفضه ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة

العالم - الأميركيتان

وشدد مادورو على الموقف الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن "قلق الملايين من الأشخاص وعشرات الحكومات بشأن الوضع في غزة، أمر مشروع".



ونشر الرئيس الفنزويلي لقطات من المظاهرات التي جرت في شوارع بلاده، قائلا: "لقد نزل الشعب الفنزويلي إلى الشوارع، بنات وأبناء هذه الأرض البوليفارية، رافضين بشدة عدوان وإبادة الشعب العربي الفلسطيني على يد حكومة ’دولة إسرائيل’، كفى ذبحا!".



وشبه مادورو في وقت سابق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالمحرقة النازية، مشيرا إلى أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.