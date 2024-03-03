الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مادورو يجدد رفضه ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة

مادورو يجدد رفضه ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة
الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

جدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رفضه للإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا أن الفنزويليين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن إدانتهم للإبادة والعدوان الإسرائيلي.

العالم - الأميركيتان

وشدد مادورو على الموقف الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن "قلق الملايين من الأشخاص وعشرات الحكومات بشأن الوضع في غزة، أمر مشروع".

ونشر الرئيس الفنزويلي لقطات من المظاهرات التي جرت في شوارع بلاده، قائلا: "لقد نزل الشعب الفنزويلي إلى الشوارع، بنات وأبناء هذه الأرض البوليفارية، رافضين بشدة عدوان وإبادة الشعب العربي الفلسطيني على يد حكومة ’دولة إسرائيل’، كفى ذبحا!".

وشبه مادورو في وقت سابق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالمحرقة النازية، مشيرا إلى أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

روابط ذات صلة

كيان الإحتلال يعلن عدم إرسال وفد للقاهرة لاستئناف مفاوضات التهدئة

نتنياهو يتهاوى.. ليبرمان يدعو لإنتخابات مبكرة ضده

"رمضان الطوفان".. حملة عالمية للمقاومة ضد العدو الصهيوني