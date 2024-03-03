شهداء وجرحى في مجزرة صهيونية جديدة بـدوار الكويتي شمال غزة + فيديو

العالم - فلسطين

وحسب شهود عيان، فإن القصف الصهيوني استهدف المئات من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون شاحنة طحين.

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، بتنفيذ قوات الاحتلال مجزرة جديدة عند دوّار الكويتي في مدينة غزة.

إذ قال الدكتور القدرة في بيان، إنّ "قوات الاحتلال ترتكب مجزرة مروعة، عند دوار الكويتي بغزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى"، مشددا على أن "قوات الاحتلال الاسرائيلي تواجه البطون الجائعة شمال غزة بالقتل والإبادة الجماعية".

وفي التفاصيل، إنّ "الجيش" الإسرائيلي، قام باستهداف تجمّع للمواطنين الفلسطينيين، أثناء انتظارهم شاحنات الطحين قرب الدوار الكويتي في مدينة غزة.

وفي تعليق على المجزرة الجديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بيانا اعتبرت فيه أن "ما حدث ويحدث في قطاع غزة من مجازر متواصلة دليل إضافي على الطابع الإجرامي الذي يُلازم سلوك جيش الاحتلال، بتعليمات من جنرالاته وقادته السياسيين".

وشددت الحركة في بيانها على أن "العدوان الصهيوني على قطاع غزة كشف العورات، وسجل سقوطا مدويا لما يُسمى المجتمع الدولي، وهو من أعطى الاحتلال رخصةَ القتل، بينما يُحرّم ويُجرّم مقاومة شعبنا لهذا العدوان المتواصل".

كما دعت الحركة "العالم أجمع، ولا سيما الأنظمة العربية والإسلامية"، لتحمّل المسؤولية "في وقف هذه المجازر، وفي إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون انتظار إذن من الاحتلال".

ومن جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانٍ مقتضب، أنّ ارتكاب الاحتلال مجزرة مروعة جديدة بحق المدنيين على دوار الكويتي في مدينة غزة، وأخرى في دير البلح وسط قطاع غزة، أثناء انتظارهم قوافل الإغاثة اليوم، يُعتبر جريمةً صهيونية ممنهجة تأتي في سياق حرب التجويع والإبادة الجماعية التي تُشن على الشعب الفلسطيني في القطاع.

وشددت الجبهة على أن إصرار الاحتلال على استهداف قوافل الإغاثة والقتل بدمٍ بارد للجائعين، والاستمرار بمنع دخول المساعدات إلى مناطق غزة وشمالي القطاع، يمثّل "بصقةً في وجه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية التي تتشدق بالقيم الإنسانية والعدالة، وتواصل انتهاج سياسة التعامي عن هذه الجرائم الصهيونية المروعة".

واعتبرت الجبهة أن الإعلان عن استشهاد عشرات الأطفال في شمالي قطاع غزة نتيجة نقص الغذاء والدواء والحليب، وسط مجاعة شديدة يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني هناك، كارثة لا مثيل لها في الفظاعة والإجرام والفاشية على مرأى ومسمع العالم أجمع، وبشراكة ورعاية من أميركا وحلفائها.