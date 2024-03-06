القوات اليمنية تكثف عملياتها ضد المصالح الأمريكية والبريطانية

العالم – خاص بالعالم

المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع اشار في اخر تصريحاته لتصعيد القوات اليمنية عملياتها، مؤكدا استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الاحمر.

وقال ان الاستهداف تم بعدد من الصواريخ البحرية والمسيرات، وجدد سريع تاكيد صنعاء على استمرار العمليات اليمنية حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وبعد ساعات قليلة من تصريح سريع قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن البحرية اليمنية اعترضت سفينة تجارية وأمرتها بتغيير مسارها مضيفة ان السفينة تعرضت لحادث واصابة.

وفي السياق نفسه قالت وكالة 'أمبري' البريطانية للأمن البحري أنها تلقت بلاغاً عن انفجار قرب سفينة شحن ترفع علم بربادوس ومملوكة أميركياً.

مضيفة أن سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب من ناقلة البضائع هذه وأن السفينة شوهدت بعدها وهي تستدير وتبحر باتجاه الجنوب الشرقي قبل بدء الانجراف وانها اصيبت بصاروخ.

أما الجيش الأميركي فأعلن إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن وثلاث طائرات مسيرة هجومية استهدفت سفنا عسكرية امريكية مشيرا انه تم اعتراض هذه الهجمات واشار الجيش الامريكي انه دمر في وقت لاحق حسب قوله ثلاثة صواريخ أخرى وثلاثة زوارق مسيرة.

صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية نقلت عن مسؤولين امريكيين قولهم ان واشنطن وتحالفها الذي شكلته في البحر الاحمر فشل في هزيمة القوات اليمنية.

وقالت ان الامريكان يدرسون الان موضعين لحل الازمة الحالية الاول هو دعم عملية السلام في اليمن واشتراط ايقاف الهجمات التي تقوم بها صنعاء.

والثاني هو تصعيد العمليات العسكرية ضد قوات صنعاء عبر دعم حكومة المرتزقة والقوى والقوات المناوئة لصنعاء ومدها بالمال والسلاح حسب وصفها.

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