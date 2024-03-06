الصحة العالمية تحذر من موت الأطفال جوعا في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وفي السياق سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بحي الزيتون في مدينة غزة. كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف على منزل بدير البلح وسط غزة كما استشهد واصيب اخرون جراء قصف على مسجد الصلاح في جباليا شمالي القطاع.

وسط القطاع كان أيضا شاهدا على مجزرة اخرى حيث استشهد سبعة أشخاص وأصيب مالا يقل عن عشرة اخرين جراء إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين قرب حاجز وادي غزة تجمعوا للحصول على مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى شمالي القطاع. كما تسبب القصف الإسرائيلي على منطقتي المطار شرق رفح والقرارة شمال خان يونس بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وعلى الصعيد الإنساني دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن أوضاع الأطفال الجياع في غزة في كارثة قالت إنها 'غير مسبوقة'، وناشدت المجتمع الدولي جعل المساعدات 'تتدفق' على غزة. جاء ذلك وسط تقارير عن موت أطفال جوعا في القطاع الذي يرزح تحت وطأة حرب إسرائيلية غير مسبوقة.

وفي الإطار قالت منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الذين نجوا من القصف في غزة قد لا ينجون من المجاعة.

وبين هذا وذاك خرج المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مؤكدا أن إنزال المساعدات جوا لا يكفي مشددا على الحاجة للغذاء الخاص بالأطفال والمواد الأساسية الأخرى لمنع حدوث مجاعة واعتبر أن الحل الأمثل لإدخال المساعدات هو بفتح المعابر ولا داعي لأي طرق أخرى.

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