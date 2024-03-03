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نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية، مؤكدة أنه نظرا لحجم المعاناة الإنسانية بات من الضروري وقف إطلاق النار فورا.

العالم-الامريكيتان

وأشارت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق الحالي المطروح على الطاولة، ينص على وقف القتال لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح الرهائن الصهاينة.

وقالت إنه يتعين على الاحتلال أن يفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات، مؤكدة أنه "لا توجد أعذار" وأن "ما نراه في غزة اليوم مدمر".

وأضافت أنه يجب على حكومة نتانياهو العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في غزة.

وأشارت هاريس إلى أن الناس الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا على الطاولة.

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