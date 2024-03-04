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المقاومة تستهدف قوة للاحتلال حاولت التسلل داخل أراضي لبنان

المقاومة تستهدف قوة للاحتلال حاولت التسلل داخل أراضي لبنان
الإثنين ٠٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (23:45) مساء الأحد، قوة إسرائيلية معادية أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

العالم-لبنان

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها أنه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وأثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌‎قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من‎ ‎ليل يوم الأحد 03-03-2024 ‏ باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

ووزع الاعلام الحربي في المقاومة، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية موقعي جل العلام والمطلة التابعين لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأعلنت المقاومة مساء الأمس انه وأثناء قيام ‏قوة مؤلّلة للعدو بالتحرك في محيط موقع المالكية ‏قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏(21:45) من مساء الأحد، قام المجاهدون باستهدافها بعددٍ من قذائف المدفعية وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة.

واستهدفت المقاومة في وقت سابق من الأحد، وبعد رصدٍ ‌‏دقيق قوّة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققوا ‏فيها إصابات ‏مباشرة، مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى ‏بالمروحيّات من موقع الاستهداف.‏

وعند الساعة (19:00) مساء الأحد، استهدفت المقاومة الاسلامية، ‏انتشاراً ‏لجنود العدو في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة.

كما استهدفت المقاومة موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة، وكذلك، منظومة ‏المراقبة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة.‏ واستهدف مجاهدو المقاومة ايضاً، موقع جل ‏العلام بصاروخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

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