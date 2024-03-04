بالفيديو.. الاحتلال يواصل حملة الاقتحامات والاعتقالات بالضفة

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مئة وخمسون يوما مرت على العدوان الأكثر دموية على قطاع غزة؛ وما زالت تداعياته تمتد إلى مختلف المناطق والمدن الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، اقتحمت فجر الاثنين عدة مدن في الضفة

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري جنوبي رام الله وأطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه الفلسطينيين. ما أدى الى اندلاع اشتباكات وسقوط ضحايا في صفوف الفلسطينيين. وإصابة جندية إسرائيلية.

واكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية ومحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية. كما اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مدينة طوباس شمالي الضفة؛ فيما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم، ودمرت البنى التحتية فيه بينما تصدى لها المقاومون واستهدفوا جرافة للاحتلال بعبوة محلية الصنع.

كذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة بينهم أطفال وأسرى سابقون طالت محافظات بيت لحم ونابلس ورام الله.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون على فلسطيني بالضرب، خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وحاولوا الدخول لقبر يوسف، ثم اقتحموا مدرسة قدري طوقان في المنطقة وحطموا إحدى بوابتها. كما دفعت قوات الاحتلال بآليات لحماية المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بالمنطقة الشرقية من نابلس.

وفجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، منزلاً في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وحاصرت إحدى العمارات في حي المخفية وأجبرت سكانها على الخروج منها.

وتعاني الضفة الغربية بمدنها ومخيماتها من الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال والمستوطنين ومن أزمات مالية واقتصادية وإنسانية جراء التصعيد الإسرائيلي على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.